НБУ трохи підвищив курс злотого

Україна, П'ятниця 07 листопада 2025 16:36
НБУ трохи підвищив курс злотого Курс злотого підвищився до 11,41 гривні (фото Getty Images)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 10 листопада. Порівняно з вартістю злотого 7 листопада ціна польської національної валюти зросла на 1 копійку – до 11,41 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 7 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4170 гривні за 1 злотий.

НБУ трохи підвищив курс злотого

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,05 гривні та продають по 11,49 гривні. Середній курс купівлі підвищився на 1 копійку порівняно з 6 листопада. Курс продажу так само зріс на 1 копійку порівняно з попереднім днем.

З початку листопада курс злотого в Україні знизився на 1 копійку. 1 листопада польська національна валюта коштувала 11,42 гривні.

Водночас із початку року національна польська валюта подорожчала на 1,2 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала майже на 12%.

Національний банк встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України знизив курс долара на 10 листопада. Американська валюта стала дешевшою на 11 копійок. Офіційний курс долара на 10 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9782 гривні за 1 долар

Офіційний курс євро на 10 листопада становить 48,5058 гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала. Порівняно з 7 листопада її вартість знизилася на 2 копійки.

