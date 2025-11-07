НБУ трохи підвищив курс злотого

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 10 листопада. Порівняно з вартістю злотого 7 листопада ціна польської національної валюти зросла на 1 копійку – до 11,41 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 7 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4170 гривні за 1 злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,05 гривні та продають по 11,49 гривні. Середній курс купівлі підвищився на 1 копійку порівняно з 6 листопада. Курс продажу так само зріс на 1 копійку порівняно з попереднім днем.

З початку листопада курс злотого в Україні знизився на 1 копійку. 1 листопада польська національна валюта коштувала 11,42 гривні.

Водночас із початку року національна польська валюта подорожчала на 1,2 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала майже на 12%.