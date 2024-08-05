НБУ трохи опустив курс долара. Але євро знову вище 45 гривень

Національний банк України (НБУ) трохи опустив курс долара щодо гривні. Але різко підняв курс євро - одразу на 50 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 6 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1966 гривень за 1 долар (-0,0284 грн.).

Фото: офіційні курси на 6 серпня (bank.gov.ua)

Курс євро на вівторок становитиме 45,1474 гривень за 1 євро (+0,5007 гривень). Зазначимо, історичний максимум європейська валюта пробила 18 липня на позначці 45,34 гривень.

Фото: графік валютних курсів (bank.gov.ua)

На міжбанку курс опустився на 12 копійок до 41,14-41,16 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Фото: ситуація на міжбанку 5 серпня (udinform.com)

На готівковому ринку в обмінних пунктах долар сьогодні подешевшав на 11 копійок і опустився до 41,41 гривні.

Українська гривня у топі недооцінених валют

Згідно з оновленим індексом Біг-Маку, українська гривня зберегла восьме з кінця місце в рейтингу найбільш недооцінених валют.

Зазначимо, цей індекс є неофіційним способом оцінити паритет купівельної спроможності та визначити реальні обмінні курси. Експерти журналу The Economist використовують як еталону ціну на бургер, оскільки McDonald's представлений у більшості країн світу, а сам Біг-Мак містить достатню кількість продовольчих компонентів (хліб, сир, м'ясо та овочі).

В Україні Біг-Мак коштує 118 гривень, тоді як у США - 5,69 долара. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 49,5% порівняно із фактичним обмінним курсом 41,05 грн/долар. А курс купівельної спроможності має бути на рівні 20,74 грн/долар.

Найбільш недооціненими валютами є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Єгипту, Індії, ПАР, Філіппін та Малайзії. Найбільш переоціненими - швейцарський франк, уругвайський песо, норвезька крона, аргентинський песо, євро та британський фунт.