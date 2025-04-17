НБУ тримає в доларах США понад 80% резервів України: чи планують зміни

Пишний повідомив, що НБУ має чіткі принципи управління резервами та здійснює постійний моніторинг тих подій, які так чи інакше можуть вплинути.

"Зміна структури це скоріш технічна вправа, якщо ми будем бачити необхідність це зробити, ми це зробимо", - сказав він.

Без емоцій

Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій українські резерви перебувають в першокласних іноземних банках і в надійних фінансових інструментах.

За його словами, основними критеріями, якими керується НБУ при управлінні резервами, це питання "безпечності, ліквідності, дохідності", що дає змогу використовувати функцію, визначену законом, щодо управління резервами.

"Безумовно ми відслідковуємо події на міжнародних фінансових ринках, оцінюємо і аналізуємо поточну ситуацію, аналізуємо ризики для управління золотовалютними резервами", - сказав він.

Гелетій повідомив, що "левова частка знаходиться в доларах США".

"Але процес управління резервами, перш за все, повинен бути позбавлений емоцій. Ми повинні виключати при процесі управління якісь ситуативні фактори. Ми аналізуємо ситуацію на постійній основі, на постійній основі управляємо ЗВР. У випадку необхідності готові корегувати їхню структуру", - сказав він.