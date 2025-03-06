У НБУ назвали умови для зміни головної валюти з долара на євро

Національний банк розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро. Однак до рішення ще далеко.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

Пишний заявив, що НБУ буде підходити до вирішення цього питання комплексно, і зараз аналізуються та розглядаються різні варіанти.

"Сказати, що питання пере прив'язки знаходиться на виході - ні", - додав він.

Крім того, заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомив, що зараз частка розрахунків в євро в імпорті досягла 50%, в експорті - 30%, на готівковому ринку - 22-23%.

"Подальше розширення частки євро може цю дискусію актуалізувати. Вона, безумовно, буде комплексною і доволі широкою. Особливо ми повинні враховувати, що це питання може набирати більшої актуальності в контексті нашої європейської інтеграції", - сказав Гелетій.

Ризики з боку США

Крім того, Пишний повідомив, що НБУ не планує змінювати структуру міжнародних резервів, з яких зараз 80% номіновані в доларах.

Відповідаючи на питання про гіпотетичний сценарій, коли США заморозять резерви України, щоб примусити Київ до миру, Пишний сказав: "Ми не розглядаємо подібного розвитку подій. США були і залишаються нашим стратегічним партнером".

Основна валюта

Нагадаємо, НБУ може змінити основну курсоутворючу валюту з долара на євро. Однак, за оцінкою експертів, це станеться не раніше ніж за три роки.

Зараз офіційний курс гривні до долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку. Офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу щодо долара та крос-курсів відповідних іноземних валют.