UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НБУ сворачивает антикризисные меры и прекращает долгосрочное рефинансирование банков

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) сворачивает антикризисные монетарные меры. С IV квартала 2021 года будет прекращено проведение операций по долгосрочному рефинансированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

Как отметил глава НБУ, это будет сделано с целью усиления эффекта от повышения учетной ставки и сдерживанию инфляции.

"Сворачивание антикризисных монетарных мер соответствует направлению монетарной политики Национального банка, направленной на сдерживание инфляции. В то же время это решение не будет иметь негативного влияния на банковскую систему с учетом сохранения высокого профицита ликвидности", - отметил Шевченко.

Последний тендер по долгосрочному рефинансированию состоится 10 сентября, а аукцион своп процентной ставки - 29 сентября.

"Прекращение осуществления Национальным банком операций по процентному свопу не означает потерю заинтересованности со стороны регулятора к развитию этого инструмента. Мы готовы и в дальнейшем обсуждать направления совершенствования инфраструктуры сегментов финансового рынка", - дополнил заместитель глава НБУ Юрий Гелетий.

Кроме того, Национальный банк продолжил нормализацию операционного дизайна монетарной политики с целью повышения эффективности монетарной трансмиссии. Так, с 1 октября 2021 года срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах сокращена с 90 до 30 дней.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5% с 10 сентября 2021 года. Таким образом, НБУ продолжил цикл повышения ставок, начатый в марте и вызванный скачком инфляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины