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НБУ обновил методику определения системно важных банков

Новости » Финансы    24.06.2019 - 10:57
НБУ обновил методику определения системно важных банков
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

В отношении системно важных банков будут действовать специальные требования НБУ

Национальный банк Украины пересмотрел методологию определения системно важных банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, новая методология учитывает рекомендации Европейского надзорного органа (EBA - European Banking Authority) и международных практик.

"Системно важные банки концентрируют значительные объемы капитала, активов, обязательств, обычно характеризуются значительным объемом и сложностью операций и имеют значительное влияние на стабильность всей финансовой системы. Поэтому регулятору важно как можно точнее определить такие учреждения, поскольку их банкротство или ненадлежащее функционирование может привести к появлению рисков для финансовой стабильности", - говорится в сообщении НБУ.

НБУ установил для системно важных банков Украины специальные (усиленные) значение норматива мгновенной ликвидности (не менее 30%) и норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента (не более 20%).

Для них также устанавливаются повышенные требования к капиталу: начиная с 2021 года они обязаны обеспечить формирование буфера системной важности размером до 2% в зависимости от степени системной важности таких банков.

Перечень системно важных банков, определенных по обновленной методике, Национальный банк обнародует в ближайшее время. Они должны начать выполнение ужесточенных требований по отдельным нормативам с 1 января 2020 года.

Отметим, согласно предыдущей методологии с 2016 года системно важными банками неизменно определялись ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.

Напомним, Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков Национального банка Украины определил критерии для отдельных групп банков на 2019 год.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений по 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.

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