НБУ спростував інформацію про великі штрафи з боку банків за порушення фінмоніторингу

Як зазначили в НБУ, законодавство з питань фінансового моніторингу не передбачає застосування банками будь-яких фінансових покарань до порушників правил та стягнення за це "штрафу".

"Тобто банки не мають права застосовувати до громадян штрафні санкції через порушення у сфері фінансового моніторингу", - йдеться в повідомленні

Водночас закон про фінансовий моніторинг передбачає обов’язок та право банку розірвати ділові стосунки з клієнтом та припинити його обслуговування, в тому числі закрити рахунок клієнта, у визначених законодавством випадках.

"У цьому разі банк повертає кошти клієнту готівкою чи шляхом перерахування на інший рахунок за вказаними реквізитами. Банк може брати стандартну звичайну комісію за проведення такої платіжної операції", - пояснили в НБУ.

НБУ зі свого боку також не застосовує жодних штрафних санкцій до громадян за порушення. Всі заходи впливу регулятора, зокрема і в сфері фінансового моніторингу, стосуються виключно фінансових установ.