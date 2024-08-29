НБУ опроверг информацию о крупных штрафах со стороны банков за нарушение финмониторинга

Как отметили в НБУ, законодательство по вопросам финансового мониторинга не предусматривает применение банками каких-либо финансовых наказаний к нарушителям правил и взыскание за это "штрафа".

"То есть банки не имеют права применять к гражданам штрафные санкции из-за нарушений в сфере финансового мониторинга", - говорится в сообщении

В то же время, закон о финансовом мониторинге предусматривает обязанность и право банка разорвать деловые отношения с клиентом и прекратить его обслуживание, в том числе закрыть счет клиента, в определенных законодательством случаях.

"В этом случае банк возвращает средства клиенту наличными или путем перечисления на другой счет по указанным реквизитам. Банк может брать стандартную обычную комиссию за проведение такой платежной операции", - пояснили в НБУ.

НБУ со своей стороны также не применяет никакие штрафные санкции к гражданам за нарушение. Все меры влияния регулятора, в том числе в сфере финансового мониторинга, касаются исключительно финансовых учреждений.