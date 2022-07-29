В НБУ спрогнозировали неизбежное повышение коммунальных тарифов. Но не сейчас

Как отмечается в обзоре, на сегодня фиксация тарифов на тепло и газ на период военного положения сдерживает рост общей инфляции - темпы роста стоимости этих услуг замедлились соответственно до 1,2% г/г и 9,3% г/г. Таким образом, высокие цены на газ в мире практически не будут иметь прямого влияния на потребительскую инфляцию в текущем году.

По данным НБУ, потребность в приведении энергетических тарифов для населения к рыночным уровням возникнет ввиду необходимости минимизации дисбалансов в государственных финансах. НБУ прогнозирует, что повышение "будет происходить в несколько этапов, начиная со второго полугодия следующего года".

Постепенное приведение тарифов на ЖКУ к рыночному уровню в последующие годы будет удерживать инфляцию значительно выше цели в 5%. Впрочем, учитывая высокую социальную значимость тарифов на ЖКУ, повышение тарифов вероятно будет поэтапным и будет сопровождаться расширением социальной поддержки, считают в НБУ.

"Основной вклад в значительный рост административной инфляции на прогнозном горизонте будет иметь повышение тарифов на коммунальные услуги", - говорится в прогнозе.