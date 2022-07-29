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В НБУ спрогнозировали неизбежное повышение коммунальных тарифов. Но не сейчас

Фото: тарифы на коммуналку повысят в 2023 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине начнется во втором полугодии 2023 года. Оно будет постепенным и будет сопровождаться увеличением поддержки населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2022 года).

Как отмечается в обзоре, на сегодня фиксация тарифов на тепло и газ на период военного положения сдерживает рост общей инфляции - темпы роста стоимости этих услуг замедлились соответственно до 1,2% г/г и 9,3% г/г. Таким образом, высокие цены на газ в мире практически не будут иметь прямого влияния на потребительскую инфляцию в текущем году.

По данным НБУ, потребность в приведении энергетических тарифов для населения к рыночным уровням возникнет ввиду необходимости минимизации дисбалансов в государственных финансах. НБУ прогнозирует, что повышение "будет происходить в несколько этапов, начиная со второго полугодия следующего года".

Постепенное приведение тарифов на ЖКУ к рыночному уровню в последующие годы будет удерживать инфляцию значительно выше цели в 5%. Впрочем, учитывая высокую социальную значимость тарифов на ЖКУ, повышение тарифов вероятно будет поэтапным и будет сопровождаться расширением социальной поддержки, считают в НБУ.

"Основной вклад в значительный рост административной инфляции на прогнозном горизонте будет иметь повышение тарифов на коммунальные услуги", - говорится в прогнозе.

Напомним, НБУ прогнозирует, что в 2022 году инфляция в Украине достигнет 31%. По прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция составит 20,7%, в 2024 году - 9,4%.

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