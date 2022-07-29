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У НБУ спрогнозували неминуче підвищення комунальних тарифів. Але не зараз

Фото: тарифи на комуналку підвищать у 2023 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні розпочнеться у другому піврічні 2023 року. Воно буде поступовим та супроводжуватиметься збільшенням підтримки населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2022 року).

Як зазначається в огляді, на сьогодні фіксація тарифів на тепло та газ на період воєнного стану стримує зростання загальної інфляції - темпи зростання вартості цих послуг сповільнилися відповідно до 1,2% р/р і 9,3% р/р. Таким чином, високі ціни на газ у світі практично не матимуть прямого впливу на споживчу інфляцію в поточному році.

За даними НБУ, потреба у приведенні енергетичних тарифів для населення до ринкових рівнів виникне з огляду на потребу мінімізації дисбалансів у державних фінансах. НБУ прогнозує, що підвищення "відбуватиметься в декілька етапів, починаючи з другого півріччя наступного року".

Поступове приведення тарифів на ЖКП до ринкового рівня в наступні роки утримуватиме інфляцію значно вище цілі в 5%. Утім, ураховуючи високу соціальну значущість тарифів на ЖКП, підвищення тарифів вірогідно буде поетапним і супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки, вважають в НБУ.

"Основний внесок у значне зростання адміністративної інфляції на прогнозному горизонті матиме підвищення тарифів на комунальні послуги", - йдеться в прогнозі.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що в 2022 році інфляція в Україні досягне 31%. За прогнозом НБУ, в 2023 році інфляція складе 20,7%, в 2024 році - 9,4%.

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