НБУ спрогнозировал сроки отмены всех карантинных ограничений

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что снятие карантинных ограничений будет происходить постепенно для сохранения контроля над эпидемиологической ситуацией. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за апрель.

Как отмечается в обзоре, текущий прогноз НБУ основывается на предположении о завершении карантина в конце июня текущего года.

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Первый шаг - ослабление ограничений с середины мая. Он будет предусматривать разрешение на такие виды деятельности: торговля непродуктовыми товарами, отдельные услуги по личному уходу, кафе/рестораны, общественный транспорт и междугородное сообщение.

Однако остается запрет на проведение массовых мероприятий (спортивные и развлекательные мероприятия, посещение кинотеатров), путешествия за границу, авиасообщения, говорится в обзоре.

Второй шаг предусматривает снятие почти всех ограничений с конца июня. Однако при этом еще долгое время могут сохраняться ограничения на специфические мероприятия - большие концерты, спортивные чемпионаты и прочее.

"В то же время такие остаточные ограничения не будут иметь заметного влияния на экономику, однако будут служить определенным барьером для распространения эпидемии, - отмечают эксперты НБУ.

По прогнозу НБУ, вследствие карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.

"Негативное влияние пандемии на украинскую экономику будет относительно краткосрочным, но достаточно мощным. Карантинные мероприятия уже снизили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г)", - говорится в документе.

По прогнозу НБУ, прямое влияние на экономику Украины в 2020 году приведет к потере 2,5% ВВП.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) резко ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Согласно прогнозу НБУ, экономика Украины сократится к 2020 году на 5,0%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. При этом мировая экономика упадет в 2020 году на 3,0%