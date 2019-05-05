НБУ спрогнозировал динамику цен на газ для населения

В связи с удешевлением газа на спотовом рынке в ЕС, ожидается, что тарифы на газ для населения достигнут импортного паритета уже в текущем году. Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка.

Как отмечается в отчете, это даст возможность внедрить механизмы рыночного ценообразования на газ для населения уже в краткосрочной перспективе.

"Внутренние тарифы на газ для населения достигнут импортного паритета уже в 2019 году и в дальнейшем будут определяться прежде всего динамикой мировых цен и обменным курсом гривны", - отмечается в документе.

НБУ также пересмотрел прогноз повышения административно регулируемых цен в 2020-2021 годах до 9,9% и 9,7% соответственно (с 11,1% и 10,3% в предыдущем прогнозе) в связи с низкиими мировыми ценами на газ в гривневом эквиваленте, которые будут определять внутренние тарифы на газ для населения и зависимые от них централизованное отопление и горячее водоснабжение.

Согласно прогнозу НБУ, в текущем году административные цены вырастут на 13,9%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк прогнозирует, что мировые цены на природный газ после стремительного снижения стабилизируются с последующим слабым восходящим трендом.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" с 1 мая 2019 года снижает цены на газ цены на газ для населения и тепловой генерации. В то же время "Нафтогаз" повышает на май цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.