В НБУ советуют банкам продавать проблемные активы с дисконтом, а не списывать кредиты

Доля проблемных кредитов в банковской системе сократилась с начала года с 41% до 36,3%. И хотя банки работают с проблемными кредитами, они не спешат продавать их с дисконтом, как советует НБУ.

"Они (банки - ред.) действительно активно работают, но, на мой взгляд, банки могли бы активнее использовать правительственное постановление №281, которое предусматривает продажу активов с дисконтом. В нем четко детализировано как именно это делать. Но они сейчас больше опираются на списание, на реструктуризацию", - объяснил он.

Банки не хотят продавать долги с дисконтом не из-за того, что боятся юридических последствий. По словам Гелетия, есть определенные задержки с наработкой внутренних методологий.

"Мы их вместе с Минфином к этому подталкиваем. Мы готовы со своей стороны предоставить экспертизу для определенных доработок и внесения изменений во внутренних процедурах. Этот вопрос действительно очень важно урегулировать", - отметил он.