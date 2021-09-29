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У НБУ радять банкам продавати проблемні активи з дисконтом, а не списувати кредити

Автор: Ростислав Шаправський, Анастасія Рокитна

Частка проблемних кредитів у банківській системі скоротилася з початку року з 41% до 36,3%. І хоча банки працюють з проблемними кредитами, вони не поспішають продавати їх з дисконтом, як радить НБУ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

"Вони (банки, - ред.) дійсно активно працюють, але, на мою думку, банки могли б активніше використовувати урядову постанову №281, яка передбачає продаж активів з дисконтом. У ній чітко деталізовано як саме це робити. Але вони зараз більше спираються на списання, на реструктуризацію", - пояснив він.

Банки не хочуть продавати борги з дисконтом не через те, що бояться юридичних наслідків. За словами Гелетія, є певні затримки з напрацюванням внутрішніх методологій.

"Ми їх разом з Мінфіном до цього підштовхуємо. Ми готові зі свого боку надати експертизу для певних доопрацювань та внесення змін у внутрішніх процедурах. Це питання дійсно дуже важливо врегульовувати", - зазначив він.

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Національний банк України