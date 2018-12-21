НБУ повідомив про зростання валового зовнішнього боргу

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Три чверті боргу номіновано в доларах, близько 15% - у євро

Валовий зовнішній борг України на кінець III кварталу 2018 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 985 млн доларів - з 113,757 млрд доларів до 114,742 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, борг в секторі загального державного управління зріс на 161 млн доларів з 38,118 млрд доларів до 38,279 млрд доларів.

Борг Національного банку скоротився на 235 млн доларів з 6,984 млрд доларів до 6,749 млрд доларів.

Борг банків скоротився на 94 млн доларів з 5,900 млрд доларів до 5,806 млрд доларів.

Борг підприємств зріс на 1,042 млрд доларів з 53,049 млрд доларів до 54,091 млрд доларів.

Три чверті боргу (72,2%) номіновано в доларах, в євро - 13,4%, у спеціальних правах запозичення - 10,6%.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Україна випустила єврооблігації на 2 млрд доларів: п'ятирічні на суму 750 млн доларів за ставкою 9% річних і десятирічні на 1,250 млрд доларів за ставкою 9,75%.

За даними МВФ, світовий борг в 2017 році досяг рекордних 184 трлн доларів, що еквівалентно 86 тис. доларів на людину і більш ніж удвічі перевищує середній дохід на душу населення.