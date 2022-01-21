НБУ сократил продажу валюты для поддержки курса гривны

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты для поддержки курса гривны по сравнению с прошлой неделей (330,7 млн долларов).

Почти весь объем НБУ продал 17-18 января. Максимума на межбанке курс достиг во вторник, 18 января, когда доллар подорожал до 28,50 гривен. Затем ситуация изменилась, НБУ прекратил интервенции, и концу недели курс упал до 28,25 гривен.

С начала года НБУ купил на межбанке 751,7 млн долларов и продал 20,0 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 731,7 млн долларов.