НБУ сократил продажу валюты на межбанке почти в два раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение неделе 11-15 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 191,80 млн долларов, что на 180,2 млн долларов больше, чем неделей ранее (372,00 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 5175,30 млн долларов и продал на 479,23 млн долларов.

Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 4696,08 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины за январь-октябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4581,5 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке. В IV квартале 2019 года НБУ намерен покупать на межбанковском валютном рынке до 30 млн долларов в день для наращивания международных резервов Украины. Это на 10 млн долларов больше количественного индикатора, который действовал во II-III кварталах 2019 года.

По прогнозу аналитиков, в течение этой недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу Альпари, в конце недели доллар на межбанке может торговаться около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн.