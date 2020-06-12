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НБУ сократил покупку валюты на межбанке в десять раз

Новости » Экономика     12.06.2020 - 16:56
НБУ сократил покупку валюты на межбанке в десять раз
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

В течение недели центробанк пополнил резервы всего на 40 млн долларов

Национальный банк Украины в течение недели 8-12 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 40,0 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, чистая покупка сократилась до 40 млн долларов по сравнению с 410,7 млн долларов млн долларов неделей ранее.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3 180,6 млн долларов и продал на 2 793,1 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 387,5 млн долларов.

НБУ сократил покупку валюты на межбанке в десять раз

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Прогноз ухудшен по сравнению с октябрем 2019 года.

МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.

Таким образом, МВФ подтверждает прогноз правительства Украины по курсу гривны к доллару на 2020 год на уровне 30 грн/доллар.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий назвал причины снижения курса доллара в последнее время.

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Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Национальный банк Украиныкурс НБУКурс доллара
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