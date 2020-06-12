НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку в десять разів

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протягом тижня центробанк поповнив резерви на 40 млн доларів

Національний банк України протягом тижня 8-12 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 40,0 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, чиста купівля скоротилася до 40 млн доларів порівняно з 410,7 млн доларів млн доларів тижнем раніше.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3 180,6 млн доларів і продав на 2 793,1 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 387,5 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Прогноз погіршений порівняно з жовтнем 2019 року.

МВФ закладає у свої розрахунки курс на рівні 30 гривень за долар.

Таким чином, МВФ підтверджує прогноз уряду України за курсом гривні до долара на 2020 рік на рівні 30 грн/долар.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій назвав причини зниження курсу долара останнім часом.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус