НБУ сохранил прогноз инфляции на 2018-2020 годы неизменным

Задержка транша от МВФ вызывает отток инвестиций, это является проинфляционная фактором

Национальный банк Украины (НБУ) оставил прогноз инфляции на конец 2018 на уровне 8.9% и пересмотрел прогноз базовой инфляции в сторону понижения до 7.1%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в ежеквартальном "Инфляционном отчете" за июль 2018 года.

Отмечается, что более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне 2018 нивелируется во втором полугодии усиления влияния проинфляционных факторов. Влияние это будет сохраняться в течение еще трех кварталов 2019 года.

"Следовательно, Национальный банк сможет вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона только в IV квартале 2019", - сообщили в пресс-службе.

Добавили, что на уровень инфляции в Украине во второй половине 2018 и в 2019 году будет давить ряд факторов.

"Так, в конце 2018 ожидается более существенное, чем предполагалось ранее, повышения административно регулируемых цен и тарифов за приближения цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета. В то же время, другие проинфляционные факторы будут иметь более фундаментальный характер", - информирует НБУ.

Проинфляционные факторы

Выше, чем ожидалось, уровень внутреннего спроса, в том числе - рост заработных плат и переводов от трудовых мигрантов.

Снижение интереса инвесторов к украинским суверенным обязательствам вследствие глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся стран, и отсрочка получения финансирования по программе сотрудничества с МВФ.

Инфляционные ожидания, уровень которых превышает инфляционные цели Национального банка.

Как стабилизировать инфляцию

Проведение жесткой монетарной политики - это компенсировать действие этих факторов и станет одним из ключевых факторов, который позволит привести инфляцию в пределы целевого диапазона в IV квартале 2019 года.

Сдержанная фискальная политика через бюджетные ограничения при значительных объемах погашений государственного долга, умеренные темпы импортируемой инфляции за относительно низкой курсовой волатильности и уменьшение взноса административной составляющей инфляции.

Прогноз инфляции на 2019-2020 годы

На 2019-2020 годы прогноз инфляции остается без изменений - потребительская инфляция составит 5.8% на конец 2019 года, а в 2020 году замедлится до 5.0% и, таким образом, достигнет центрального значения целевого диапазона (5.0% ± 1 в. п.).

Напомним, 12 июля 2018 Национальный банк Украины сообщил, что оставил прогноз инфляции на конец 2018 неизменным на уровне 8,9%.