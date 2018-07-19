НБУ зберіг прогноз інфляції на 2018-2020 роки незмінним

Затримка траншу від МВФ спричиняє відтік інвестицій, що є проінфляційним чинником

Національний банк України (НБУ) залишив прогноз інфляції на кінець 2018 року на рівні 8.9% і переглянув прогноз базової інфляції у бік зниження до 7.1%. Про це повідомляє прес-служба НБУ у щоквартальному "Інфляційному звіті" за липень 2018 року.

Зазначається, що більш швидке, ніж прогнозувалося, уповільнення інфляції у травні-червні 2018 року знівелюється у другому півріччі через посилення впливу проінфляційних чинників. Вплив цей зберігатиметься впродовж ще трьох кварталів 2019 року.

"Відтак, Національний банк зможе повернути інфляцію у межі цільового діапазону лише у IV кварталі 2019 року", - повідомили в прес-службі.

Додали, що на рівень інфляції в Україні у другій половині 2018 та у 2019 році буде тиснути низка факторів.

"Так, наприкінці 2018 року очікується більш суттєве, ніж передбачалося раніше, підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів через наближення цін на газ на внутрішньому ринку до ціни імпортного паритету. Водночас, інші проінфляційні чинники матимуть більш фундаментальний характер", - інформує НБУ.

Проінфляційні чинники

Вищий, ніж очікувалося, рівень внутрішнього попиту, у тому числі - зростання заробітних плат і переказів від трудових мігрантів.

Зниження інтересу інвесторів до українських суверенних зобов’язань унаслідок глобальної тенденції виходу інвесторів з активів країн, що розвиваються, та відтермінування отримання фінансування за програмою співпраці з МВФ.

Інфляційні очікування, рівень яких перевищує інфляційні цілі Національного банку.

Як стабілізувати інфляцію

Проведення жорсткої монетарної політики - це компенсуватиме дію цих чинників і стане одним з ключових факторів, який дозволить привести інфляцію у межі цільового діапазону в IV кварталі 2019 року.

Стримана фіскальна політика через бюджетні обмеження за значних обсягів погашень державного боргу, помірні темпи імпортованої інфляції за відносно низької курсової волатильності та зменшення внеску адміністративної складової інфляції.

Прогноз інфляції на 2019-2020 роки

На 2019-2020 роки прогноз інфляції залишається без змін - споживча інфляція становитиме 5.8% на кінець 2019 року, а у 2020 році уповільниться до 5.0% і, таким чином, досягне центрального значення цільового діапазону (5.0% ± 1 в.п.).

Нагадаємо, 12 липня 2018 року Національний банк України повідомив, що залишив прогноз інфляції на кінець 2018 року незмінним на рівні 8,9%.