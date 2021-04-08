НБУ сохранил официальный курс евро выше 33 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,22 гривен за евро. Это на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 9 апреля установлен на таком уровне: 33,2266 гривен за евро (+0,0878 грн). При этом курс евро на 8 апреля составляет 33,1388 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,23 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,21 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 апреля установлен на таком уровне: 27,9768 гривен за 1 доллар (+0,0845 грн). При этом курс доллара на 8 апреля составляет: 27,8923 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет в течение двух дней подряд.