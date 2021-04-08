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Курс доллара немного снизился на межбанке

Новина українською → Украина, Четверг 08 апреля 2021 17:07
Курс доллара немного снизился на межбанке Фото: курс доллара немного снизился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 8 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,93 гривен за доллар, курс в покупке до 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,23 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9100 - 27,9300 грн/доллар, евро 33,2101 - 33,2311 грн/евро, российский рубль 0,3629 - 0,3633 грн/рубль.

Курс доллара немного снизился на межбанке

Напомним, 7 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9400 - 27,9600 грн/доллар, евро 33,2262 - 33,2472 грн/евро, российский рубль 0,3590 - 0,3593 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 апреля установлен на таком уровне: 27,9768 гривен за 1 доллар (+0,0845 грн). При этом курс доллара на 8 апреля составляет: 27,8923 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет в течение двух дней подряд.

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