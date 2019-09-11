НБУ зберіг офіційний курс євро на низькому рівні

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта коштує 27,47 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 12 вересня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем зберіг курс євро на рівні 27,47 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 вересня встановлено на такому рівні: 2747,0036 гривні за 100 євро (+0,3152 грн).

При цьому курс євро на 11 вересня становить 2747,3188 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня 2019 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 4 копійки до 27,76 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,29 (27,26 - 10 вересня), продажу - 27,76 (27,72 - 10 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 21 копійку до 27,41 гривень за євро. Курс покупки становить 27,39 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 12 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,96 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 вересня, встановлений на такому рівні 2496,8816 гривень за 100 доларів (+8,6537 гривень).