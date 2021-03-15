НБУ опустил официальный курс евро ниже 33 гривен
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 марта 2021 года установил курс евро на уровне 32,95 гривен за евро. Это на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 16 марта установлен на таком уровне: 32,9523 гривен за евро (-0,1316 грн). При этом курс евро на 15 марта составляет 33,0839 гривен за евро.
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 32,94 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,06 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 16 марта установлен на таком уровне: 27,6434 гривен за 1 доллар (-0,0871 грн). При этом курс доллара на 15 марта составляет 27,7305 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.