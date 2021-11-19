НБУ сохранил курс евро ниже 30 гривен
Фото: курс евро вырос на 1 копейку (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2021 года установил курс евро на уровне 29,97 гривен за евро. Это на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 22 ноября установлен на таком уровне: 29,9796 гривен за евро (+0,0108 грн). При этом курс евро на 19 ноября составляет 29,9688 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро сохраняется на уровне ниже 30 гривен.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,05 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,03 гривен за евро.