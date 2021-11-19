Курс доллара на межбанке вырос еще на 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 19 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,57 гривен за доллар, курс в покупке до 26,55 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,05 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,5500 - 26,5700 грн/доллар, евро 30,0307 - 30,0533 грн/евро, российский рубль 0,3613 - 0,3618 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 18 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,5000 - 26,5200 грн/доллар, евро 30,0536 - 30,0736 грн/евро, российский рубль 0,3621 - 0,3626 грн/рубль.