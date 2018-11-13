НБУ согласовал условия работы в Украине китайской платежной системы UnionPay

Фото: UnionPay International (pxhere.com)

Крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт платежная система пришла в Украину

Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы UnionPay International. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

На первом этапе платежная система UnionPay International будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдаче наличных и оплате товаров и услуг платежными картами UnionPay.

В дальнейшем предполагается и осуществления эмиссии платежных карт UnionPay банками Украины, сообщили в НБУ

Отметим, международная платежная система UnionPay International стала четвертой в Украине международной карточной платежной системе, платежной организацией которой является нерезидент.

Напомним, в июле во время встречи главы НБУ Якова Смолия и первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой с президентом международной платежной системы UnionPay International Ши Венчао стороны подтвердили совместную заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. В частности были обсуждены регуляторные процедуры выхода международной платежной системы Union Pay International на украинский рынок и аспекты возможного сотрудничества китайской платежной системы с Национальной платежной системой ПРОСТІР.