НБУ погодив умови роботи в Україні китайської платіжної системи UnionPay

Фото: UnionPay International (pxhere.com)

Найбільша у світі за кількістю емітованих платіжних карт платіжна система прийшла в Україну

Національний банк узгодив умови та порядок діяльності в Україні міжнародної платіжної системи UnionPay International. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

На першому етапі платіжна система UnionPay International надаватиме в Україні послуги еквайрингу, видачі готівки та оплати товарів і послуг за платіжними картками UnionPay.

Надалі передбачається і здійснення емісії платіжних карток UnionPay банками України, повідомили в НБУ.

Відзначимо, міжнародна платіжна система UnionPay International стала четвертою в Україні міжнародною картковою платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент.

Нагадаємо, у липні під час зустрічі голови НБУ Якова Смолія та першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової з президентом міжнародної платіжної системи UnionPay International Ші Венчао сторони підтвердили спільне зацікавлення у подальшій співпраці. Зокрема було обговорено регуляторні процедури виходу міжнародної платіжної системи Union Pay International на український ринок та аспекти можливої співпраці китайської платіжної системи із Національною платіжною системою ПРОСТІР.