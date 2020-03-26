НБУ согласовал кандидатуры 4 членов набсовета Ощадбанка и отказал одному

Национальный банк Украины согласовал кандидатуры четырех членов наблюдательного совета государственного Ощадбанка и отклонил кандидатуру Игоря Митюкова. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, Национальный банк согласовал на должности следующих лиц:

Тарас Кириченко (дата согласования 16 марта);

Юлия Пашко (дата согласования 16 марта);

Янне Харьюнпаа (дата согласования 26 марта);

Хуан Энрике Перес Калот (дата согласования 26 марта).

В то же время НБУ 23 марта отказал в согласовании Игорю Митюкову на должность заместителя председателя наблюдательного совета Ощадбанка. Решение об отказе принято в связи с тем что он занимает должность члена наблюдательного совета ПАО "Национальный депозитарий Украины", в котором Ощадбанк владеет существенным участием.

НБУ обратился к Кабинету министров с просьбой завершить формирование наблюдательного совета Ощадбанка и Укрэксимбанка. Ведь сегодня наблюдательный совет Укрэксимбанка сформирован из восьми членов из девяти необходимых.

Напомним, 27 декабря 2019 года Кабинет министров Украины принял решение прекратить полномочия члена наблюдательного совета Укрэксимбанка Стивена Фишера.

Отметим, Национальный банк Украины подаст апелляционные жалобы на решение Окружного административного суда города Киева от 18 и 19 февраля, которыми удовлетворены исковые заявления бывшего председателя наблюдательного совета Ощадбанка Шевки Аджунера, а также бывших членов наблюдательного совета Дмитрия Власова и Алексея Резникова.