НБУ уже собрал на армию 10,7 млрд гривен, почти треть поступила из-за рубежа

Спецсчет для помощи Армии

Всего было перечислено почти 10,6 млрд грн в эквиваленте.

В том числе более 3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские жэньминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Из этих средств НБУ уже перечислил на нужды военных более 9,7 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины - всего 950 млн грн (26.02.2022 - 450 млн грн.; 06.03.2022 - 500 млн грн);

на нужды Национальной полиции Украины - всего 1 650 млн грн (28.02.2022 - 150 млн грн; 03.03.2022 - 700 млн грн; 06.03.2022 - 800 млн грн);

на нужды Министерства обороны Украины - всего более 6 726,8 млн грн (28.02.2022 - 182,3 млн грн; 01.03.2022 - 675 млн грн; 01.03.2022 - 168 млн грн; 02.03.2022 - 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 - 920 млн грн; 05.03.2022 - 341,2 млн грн; 07.03.2022 - 1 843 млн грн; 08.03.2022 - 597,9 млн грн);

на нужды Государственной пограничной службы - всего 420 млн грн (03.03.2022).

Сейчас остаток средств на спецсчете составляет почти 0,9 млрд грн.

Счет для гуманитарных нужд

Всего было перечислено более 129,2 млн грн в эквиваленте.

Почти 48 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

Получателем и распорядителем средств, поступающих на счет, открытый Национальный банком для гуманитарных целей из Украины и из-за рубежа, является Министерство социальной политики Украины