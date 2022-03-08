НБУ уже собрал на армию 10,7 млрд гривен, почти треть поступила из-за рубежа

По состоянию на 8 марта, на спецсчета Национального банка Украины (НБУ) на поддержку армии и гуманитарную помощь поступило 10,7 млрд гривен. Средства поступают как от украинцев, так и из-за рубежа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Всего было перечислено почти 10,6 млрд грн в эквиваленте.
В том числе более 3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские жэньминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).
Из этих средств НБУ уже перечислил на нужды военных более 9,7 млрд грн, в частности:
Сейчас остаток средств на спецсчете составляет почти 0,9 млрд грн.
Всего было перечислено более 129,2 млн грн в эквиваленте.
Почти 48 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).
Получателем и распорядителем средств, поступающих на счет, открытый Национальный банком для гуманитарных целей из Украины и из-за рубежа, является Министерство социальной политики Украины
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