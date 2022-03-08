НБУ вже зібрав на армію 10,7 млрд гривень, майже третина надійшла з-за кордону

Станом на 8 березня, на спецрахунки Національного банку України (НБУ) на підтримку Армії та гуманітарну допомогу надійшло 10,7 млрд гривень. Кошти надходять як від українців, так і з-за кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Зокрема понад 3 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).
Із цих коштів НБУ вже перерахував на потреби військових понад 9,7 млрд грн, зокрема:
Наразі залишок коштів на спецрахунку становить майже 0,9 млрд грн.
Загалом було перераховано понад 129,2 млн грн в еквіваленті.
Майже 48 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти).
Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національний банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики України
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