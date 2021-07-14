НБУ снял еще часть валютных ограничений: что разрешили

Национальный банк Украины разрешил юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям покупать иностранную валюту в пределах лимита в 100 тыс. евро (в эквиваленте) в день без наличия оснований и обязательств и без представления в банк подтверждающих документов. Решение будет действовать с 20 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой и пресс-службу НБУ .

"Снятие требования на покупку валюты под обязательства является нашим приоритетом в части продолжения валютной либерализации. Ситуация в экономике и на финансовых рынках сейчас стабильна, поэтому мы продолжаем смягчать ограничения. Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка", - отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

По оценкам центробанка, текущее ослабление не окажет существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины. В то же время оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.

Следующие шаги в направлении полного снятия требования на покупку валюты под обязательства традиционно будут осуществляться после анализа ситуации на внутренних и внешних рынках, состояния финансовой стабильности и тому подобное, а также при условии благоприятной ситуации на валютном рынке, добавили в НБУ.