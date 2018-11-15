НБУ снизил справочный курс доллара до 27,77 грн/доллар

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара снижается

Справочное значение курса доллара на 15 ноября составило 27,77 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7730 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже, чем установленный 14 ноября (27,8440 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 15 ноября 2018 года снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 4 копейки до 27,78 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 31,52 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 5 копеек до 27,99 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 5 копеек до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 31,82 гривен за евро.