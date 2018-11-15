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Курс доллара на межбанке упал до 27,78 грн/доллар

Новости » Финансы    15.11.2018 - 10:40
Курс доллара на межбанке упал до 27,78 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар дешевеет на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 15 ноября 2018 года снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 4 копейки до 27,78 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 31,52 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,7600 - 27,7800 грн/доллар, евро 31,5020 - 31,5219 грн/евро, российский рубль 0,4171 - 0,4177 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7600    27,7800

EUR/UAH     31,5020    31,5219

RUB/UAH     0,4171       0,4177

Курс доллара на межбанке упал до 27,78 грн/доллар

Напомним, 14 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,8100 - 27,8200 грн/доллар, евро 31,5087 - 31,5257 грн/евро, российский рубль 0,4144 - 0,4150 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,83 грн/доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 ноября установлен на таком уровне: 2783,9406 гривен за 100 долларов (-7,8756 гривен).

Курс доллара на межбанке снизился до 27,82 грн/доллар НБУ на 15 ноября установил курс гривны на уровне 27,83 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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