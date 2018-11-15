НБУ знизив довідковий курс долара до 27,77 грн/долар

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знижується

Довідкове значення курсу долара на 15 листопада склало 27,77 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7730 гривень за долар, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 14 листопада (27,8440 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 15 листопада 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 4 копійки до 27,78 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,76 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,52 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 5 копійок до 27,99 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 5 копійок до 27,78 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 31,82 гривень за євро.