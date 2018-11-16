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НБУ снизил справочный курс доллара до 27,74 грн/доллар

Новости » Финансы    16.11.2018 - 12:16
НБУ снизил справочный курс доллара до 27,74 грн/доллар
Фото: коллаж (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара снижается

Справочное значение курса доллара на 16 ноября составило 27,74 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7447 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже, чем установленный 15 ноября (27,7730 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 16 ноября 2018 года снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 27,75 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,52 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 4 копейки до 27,95 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 4 копейки до 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,78 гривен за евро.

 

Наличный курс доллара снизился еще на 4 копейки Курс доллара на межбанке упал до 27,75 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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