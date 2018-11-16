Курс доллара на межбанке упал до 27,75 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар дешевеет на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 16 ноября 2018 года снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 27,75 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,52 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,7300 - 27,7500 грн/доллар, евро 31,5040 - 31,5240 грн/евро, российский рубль 0,4203 - 0,4209 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7300 27,7500

EUR/UAH 31,5040 31,5240

RUB/UAH 0,4203 0,4209

Напомним, 15 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,7650 - 27,7900 грн/доллар, евро 31,3827 - 31,3999 грн/евро, российский рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,77 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 ноября установлен на таком уровне: 2777,4256 гривен за 100 долларов (-6,515 гривен).