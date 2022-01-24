НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,05 гривен за евро. Это на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 25 января 2022 года установлен на таком уровне: 32,0594 гривен за евро (-0,0505 грн). При этом курс евро на 24 января составляет 32,1099 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро снижается четвертый день подряд после непрерывного роста в течение двух недель.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже вырос на 27 копеек до 32,31 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,29 гривен за евро