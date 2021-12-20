НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,76 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 21 декабря установлен на таком уровне: 30,7661 гривен за евро (-0,0912 грн). При этом курс евро на 20 декабря составляет 30,8573 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс евро снижается после длительного роста.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,84 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,82 гривен за евро.