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НБУ снизил официальный курс евро

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Четверг 15 июля 2021 17:58
НБУ снизил официальный курс евро Фото: курс евро упал на 1 копейку (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,23 гривен за евро. Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные регулятора.

Официальный курс евро на 16 июля установлен на таком уровне: 32,2369 гривен за евро (-0,0113 грн). При этом курс евро на 15 июля составляет 32,2482 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 32,23 за евро. Курс евро в покупке составляет 32,21 гривен за евро.

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