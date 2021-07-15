НБУ снизил официальный курс евро
Фото: курс евро упал на 1 копейку (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,23 гривен за евро. Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные регулятора.
Официальный курс евро на 16 июля установлен на таком уровне: 32,2369 гривен за евро (-0,0113 грн). При этом курс евро на 15 июля составляет 32,2482 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 32,23 за евро. Курс евро в покупке составляет 32,21 гривен за евро.