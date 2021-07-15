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НБУ знизив офіційний курс євро

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Четвер 15 липня 2021 17:58
НБУ знизив офіційний курс євро Фото: курс євро впав на 1 копійку (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,23 гривень за євро. Це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані регулятор.

Офіційний курс євро на 16 липня встановлено на такому рівні: 32,2369 гривень за євро (-0,0113 грн). При цьому курс євро на 15 липня становить 32,2482 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 6 копійок до 32,23 за євро. Курс євро в покупці становить 32,21 гривень за євро.

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