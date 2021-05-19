НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,48 гривен за евро. Это на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 20 мая установлен на таком уровне: 33,488 гривен за евро (-0,0439 грн). При этом курс евро на 19 мая составляет 33,5319 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 33,53 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,51 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,41 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 мая установлен на таком уровне: 27,4166 гривен за 1 доллар (-0,0202 грн). При этом курс доллара на 19 мая составляет 27,4368 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума почти за 9 месяцев. Ниже курс был только 27 августа 2020 года -27,386 гривен за доллар.