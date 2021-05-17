НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,44 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 18 мая установлен на таком уровне: 33,4449 гривен за евро (-0,0332 грн). При этом курс евро на 17 мая составляет 33,4781 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, курс евро снизился после роста накануне.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 33,45 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,44 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 18 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,55 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 18 мая установлен на таком уровне: 27,555 гривен за 1 доллар (-0,0592 грн). При этом курс доллара на 17 мая составляет 27,6142 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8,5 месяцев. Ниже курс был только 31 августа 2020 года - 27,4759 гривен за доллар.