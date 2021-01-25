НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,22 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 января установлен на таком уровне: 34,2265 гривен за евро (-0,0261 грн). При этом курс евро на 25 января составляет 34,2526 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 34,14 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,15 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Курс вырос менее на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 января установлен на таком уровне: 28,1665 гривен за 1 доллар (+0,0017 грн). При этом курс доллара на 25 января составляет: 28,1648 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в предыдущий банковский день.