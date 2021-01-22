НБУ снизил официальный курс евро

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Единая европейская валюта подешевела на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,25 гривен за евро. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 января установлен на таком уровне: 34,2526 гривен за евро (-0,1125 грн). При этом курс евро на 22 января составляет 34,3651 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 34,27 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,25 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Курс снизился на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 января установлен на таком уровне: 28,1648 гривен за 1 доллар (-0,0913 грн). При этом курс доллара на 22 января составляет: 28,2561 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после двух дней роста.