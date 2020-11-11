НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2020 года установил курс евро на уровне 33,14 гривен за евро. Это на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 ноября установлен на таком уровне: 33,1441 гривен за евро (-0,0565 грн). При этом курс евро на 11 ноября составляет 33,2006 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 33,12 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,11 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 ноября установлен на таком уровне: 28,1610 гривен за 1 доллар (+0,0404 грн). При этом курс доллара на 11 ноября составляет 28,1206 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет второй день подряд после того, как он снижался в течение четырех дней.