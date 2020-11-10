НБУ значительно снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта дешевеет

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2020 года установил курс евро на уровне 33,20 гривен за евро. Это на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 ноября установлен на таком уровне: 33,2006 гривен за евро (-0,1932 грн). При этом курс евро на 10 ноября составляет 33,3938 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 33,28 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,25 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,12 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 ноября установлен на таком уровне: 28,1206 гривен за 1 доллар (+0,009 грн). При этом курс доллара на 10 ноября составляет 28,1116 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс вырос после того, как он снижался в течение четырех дней подряд.