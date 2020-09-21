НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 33,19 гривен за евро. Это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 сентября установлен на таком уровне: 33,1996 гривен за евро (-0,1460 грн). При этом курс евро на 18 сентября составляет 33,3456 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 33,19 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,17 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 сентября установлен на таком уровне: 28,2020 гривен за 1 доллар (+0,0302 грн). При этом курс доллара на 21 сентября составляет 28,1718 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года.