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НБУ снизил официальный курс евро

Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта подешевела на 28 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 32,79 гривен за евро. Это на 28 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 сентября установлен на таком уровне: 32,7996 гривен за евро (-0,2725 грн). При этом курс евро на 2 сентября составляет 33,0721 гривен за евро.

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Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 2 сентября 2020 года, в обменных пунктах Курс евро снизился на 4 копейки до 32,98 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,44 (32,47 - 1 сентября), продажи - 32,98 (33,01 - 1 сентября) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро курс евро в продаже снизился на 29 копеек до 32,74 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,70 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 3 сентября установлен на таком уровне: 27,6428 гривен за 1 доллар (+0,0379 грн). При этом курс доллара на 2 сентября составляет 27,6049 гривен за 1 доллар.

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